Впервые в истории Никитского ботанического сада знаменитый Парад тюльпанов проводится без посетителей. Об этом уже рассказывала служба информации Вести – Севастополь. В Интернете объявлен конкурс — на самый красивый цветок.

Впервые в истории Никитского ботанического сада знаменитый Парад тюльпанов проводится без посетителей. Об этом уже рассказывала служба информации "Вести – Севастополь". Все ценители прекрасного могут посетить красочное мероприятие и побывать на виртуальной экскурсии на официальном сайте ботсада и на странице в соцсетях.Потрясающие растения, в том числе и экзотические сорта, попали на фотографии севастопольского фотографа Юрия Югансона. По его словам, сбылась мечта любого фотографа — съемки без людей, которые всегда создают помехи при съемке объектов. Правда, впечатление от пустого сада и красивейшей цветочной экспозиции, которую не могут вживую увидеть люди, очень странное и невеселое, поделился фотограф.Теперь по предложению Юрия Югансона и при поддержке сотрудников ботанического сада в Интернете объявлен конкурс — на самый красивый цветок. Выбирать "Генерала парада тюльпанов" будут на сайте парка Сейчас там размещено 137 снимков. Народное голосование идет очень активно. В финале окажутся 10 тюльпанов, и уже из них будет выбран победитель.