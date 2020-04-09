Несколько жителей Арзамаса в среду стали свидетелями необычной погони: фельдшеры в спецкостюмах преследовали душевнобольного мужчину, который отказался сесть в карету скорой помощи. Одна из девушек сняла беглеца на видео.

Несколько жителей Арзамаса в среду стали свидетелями необычной погони: фельдшеры в спецкостюмах преследовали душевнобольного мужчину, который отказался сесть в карету скорой помощи. Одна из девушек сняла беглеца на видео.После его публикации по городу поползли слухи о том, что таким образом задерживали больного коронавирусом. Однако мэр Арзамаса Александр Щелоков успокоил местных жителей. По его словам, COVID-19 у пациента пока не подтвержден, а результаты теста будут известны только к концу недели.Градоначальник пояснил, что мужчина в силу душевной болезни находился на попечении матери, но ее положили на операцию в больницу, так что присматривать за ним стало некому. Принять буйного пациента согласились в психоневрологическом интернате, но потребовали результаты анализа на коронавирус. Мужчина решил их не дожидаться и пустился в бега, передает издание "Подъем".Его поймали и поместили в карантин в больницу.