Учитывая пожелания клиентов, Сбербанк с 9 апреля переводит все отделения на обычный режим работы.

Сбербанк с 9 апреля переводит все отделения на обычный режим работы.Сбербанк уделяет особое внимание качеству обслуживания клиентов. Учитывая пожелания клиентов, с 9 апреля все отделения банка начнут работать в обычном режиме. Обслуживание юридических лиц также пойдет по обычному графику, сообщает Сбербанк.Банк постоянно отслеживает обстановку и обеспечивает работу того количества отделений, которое необходимо для удовлетворения потребностей населения в финансовых услугах.Сбербанк советует клиентам отдавать предпочтение удаленным услугам, по возможности избегать расчетов наличными деньгами и пользоваться услугами отделений и банкоматов только в случае крайней необходимости, чтобы уменьшить посещение общественных мест и вероятность заражения коронавирусом.