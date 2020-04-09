На 8 апреля еще семь человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19 скончались в Москве за сутки, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса. Один из умерших находился в частной клинике. Это 74-летний мужчина с проблемами сердечно-сосудистой системы и с сахарным диабетом. У всех были осложнения - пневмония

На 8 апреля еще семь человек с подтвержденным диагнозом "коронавирус COVID-19" скончались в Москве за сутки, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса. Один из умерших находился в частной клинике. Это 74-летний мужчина с проблемами сердечно-сосудистой системы и с сахарным диабетом. У всех были осложнения – пневмония.Возраст умерших пациентов – от 46 до 90 лет, подчеркивает "Интерфакс". Всего в российской столице, на которую приходится две трети всех заболевших в России коронавирусом, скончались 38 пациентов с подтвержденным тестами коронавирусом.Все умершие пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них сахарный диабет, пиелонефрит, кардиосклероз, гипертония и атрофия поджелудочной железы. Трое из умерших страдали хроническим бронхитом.На утро 8 апреля в российской столице выявлено 5841 случай заболевания коронавирусом. 270 человек уже вылечились. Всего в России за сутки число больных увеличилось на 1 175 человек. В статистику заболевших таким образом попали 8 тысяч 672 пациента. Выздоровели 580 человек.В России до 30 апреля действует ограничительный режим самоизоляции. Это позволит разорвать цепочки передачи коронавируса от человека к человеку. Но при этом никто предприятия останавливать не собирается. В Москве примерно три миллиона человек продолжают работать, а более двух миллионов человек переведены на удаленку.