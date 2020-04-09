В Министерстве здравоохранения дали прогноз по приросту числа заболевших коронавирусом в России. О том, когда ждать результатов всеобщей изоляции, рассказала специалист по инфекционным заболеваниям Елена Малинникова.

В Министерстве здравоохранения дали прогноз по приросту числа заболевших коронавирусом в России. О том, когда ждать результатов всеобщей изоляции, рассказала специалист по инфекционным заболеваниям Елена Малинникова.С конца марта в большинстве регионов предприняты жесткие меры для борьбы с коронавирусом в России, включая запрет перемещаться по городу без веских причин. По мнению Малинниковой, эффекта от всеобщей изоляции ждать осталось недолго, скоро прирост числа заболевших закончится.Ежедневное увеличение числа заболевших коронавирусом в России специалист объяснила нарушением режима самоизоляции, сказала Малинникова в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир". Поступающие сейчас с больницы с диагнозом COVID-19 нарушили карантин примерно неделю назад, уточнила эксперт.Она напомнила, что в средний инкубационный период коронавируса составляет 5-7 дней. Получается, что увеличение числа заболевших произошло после пресловутых "шашлыков" в последние дни марта, приводит мнение инфекциониста портал "Царьград".Несмотря на рост числа заболевших, ситуация с коронавирусом в России пошла по одному из лучших сценариев, заявила ранее глава медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Резкого роста заболеваемости удалось избежать, и к 20-м числам апреля статистика начнет улучшаться, считает она. Закончится эпидемия к середине июня, полагает Скворцова.За последние сутки выявлено 1459 случаев заражения . В Москве заболели 657 человек, в Московской области – 199. Общее число зараженных превысило 10 тысяч, 76 пациентов умерли, 698 выздоровели.