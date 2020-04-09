Действительно ли коронавирус может передаваться от человека к животным, а — главное, способны ли домашние питомцы заражать своих хозяев? Ученые до сих пор не могут понять, как инфекцию подхватила тигрица в зоопарке Нью-Йорка. О её диагнозе стало известно 6 апреля. А в Европе первый случай заражения домашней кошки от её владелицы подтвердили в Бельгии.

Действительно ли коронавирус может передаваться от человека к животным, а — главное, способны ли домашние питомцы заражать своих хозяев? Ученые до сих пор не могут понять, как инфекцию подхватила тигрица в зоопарке Нью-Йорка. О её диагнозе стало известно 6 апреля. А в Европе первый случай заражения домашней кошки от её владелицы подтвердили в Бельгии.Информация о том, что в закрытом зоопарке Нью-Йорка заболели тигры, взволновала даже ученых. Тот самый ли это COVID-19 или уже давно существующая в природе другая разновидность коронавируса?"Вообще коронавирусов у животных очень много и они болеют, но это не имеет никакого отношения к COVID-19, это коронавирусы, которые опасны для животных, но не для человека", — пояснил Сергей Середа, заслуженный ветеринарный врач России, президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей.Симптомы у 4-летней тигрицы Нади вроде схожи с человеческими, ухудшение самочувствия, кашель, потеря аппетита. И от нее заразились еще 6 диких кошек."Животных и в мирное время тяжело лечить, когда у них происходят сложные какие-то вещи. Потому, что тигра положить на аппарат ИВЛ, это в общем, ситуация очень непростая", — говорит Аскольд Запашный, художественный руководитель Большого московского цирка.Где эту болезнь подцепила сама Надя, гадает главный ветеринар Бронкса, ведь никто из работников зоопарка не болеет, а посетителей туда не пускают с 16 марта."У львов и тигров не было контакта с зараженными людьми. Возможно, кто-то из сотрудников зоопарка просто не знал, что заражен", — размышляет Пол Калле, главный ветеринар зоопарка Бронкса.Главная зацепка в том, что все это кошки. Китайские ученые опубликовали первую научную статью, посвященную передачи коронавируса от человека домашним животным. Опытным путем они выяснили, что болезнь не поражает свиней, кур, уток и собак. Но может проникнуть в организм хорьков и кошек воздушно-капельным путем."Это так называемый межвидовой барьер. Разные виды вирусов поражают разные виды животных. Вот так придумала природа", — рассказала Елена Малинникова, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ."Известно, что гены кошки обладают практически идентичным человеческому вирусным рецептором, который впускает вирус в организм", — говорит Энн Холленхаус, сотрудник ветеринарного госпиталя Нью-Йорка.И ведь был случай, пока что единичный в Европе, как раз в бельгийском городе Льеж. Вначале коронавирусом заболела хозяйка, через неделю у ее кошки появилось расстройство желудка и затрудненное дыхание. Питомца забрали на ветеринарный факультет Льежского университета, где ему сделали тесты и подтвердили заражение от человека."Обычно вирус не передается от одной особи к другой, за исключением случаев мутации, что возможно и произошло в Китае", — считает Уэйн Хантгаузен, американский ветеринар.У 15% проверенных на вирус котов в Ухане тесты положительные. Новый случай заражения кошки в Гонконге.А в начале февраля там же коронавирус, впервые в мире, диагностировали у собаки. Вирус нашли в ротовой и носовой полости. 17 летнего шпица изолировали и взяли 5 проб, после карантина две последние дали отрицательный результат, собаку вернули домой, но позже она все же скончалась. От возраста, коронавируса или проблем с сердцем, так и не ясно — делать вскрытие хозяйка запретила."У собак есть свой коронавирус, который опасен только для маленьких щенков. И существует вакцина от этого вируса. Но в нашей стране собаки почти не болеют коронавирусом", — отметила Вера Жданова, заведующая ветеринарной службой Большого московского цирка.Всемирная организация здравоохранения говорит, что заразиться от питомца нельзя, но данных пока мало и от незнания дело порой доходит до абсурда. Собак запирают дома или во время прогулки надевают им респираторы и защитные одежды. Это не только вредит питомцу, но еще и абсолютно бесполезно."Важно гулять с собакой на поводке и не позволять другим людям гладить вашего питомца, поскольку у нее на шерсти, так же, как и у нас на волосках, могут оставаться частички вируса. — А нужно что-либо мыть после прогулки? — Нужно помыть лапы с мылом нейтральным, теплой водой, но не нужно использовать дезинфицирующие средства, хлорку или алкоголь, потому что это может привести к ожогам и ранам, это плохая затея", — пояснил Доминик Жамберс, бельгийский ветеринар.Как быть тем, у кого нет сил гулять по причине болезни? Ответ предлагают испанские волонтеры, которые бесплатно выгуливают собак ежедневно во время карантина.В любом случае, подтвержденных случаев передачи вируса от хозяев животным крайне мало, в обратную сторону — вообще нет. А потому отказаться или бросить питомца — самое худшее и бесчеловечное, что можно сделать в этой ситуации, поддавшись неразумной панике и слухам.