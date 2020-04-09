Пожилым людям, вернувшимся из-за границы и, тем, кто заболел, планируется продолжить меры по ограничению в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19 в Москве. Это группы риска. Об этом на совещании президента России Владимира Путина с главами регионов сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Пожилым людям, вернувшимся из-за границы и, тем, кто заболел, планируется продолжить меры по ограничению в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19 в Москве. Это группы риска. Об этом на совещании президента России Владимира Путина с главами регионов сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Сергей Собянин подчеркнул, что контактная группа для заболевшего коронавирусом составляет от 10 до 20 человек. Московский градоначальник предложил жестко контролировать прохождение ими 14-дневного карантина. Для контроля, по мнению Собянина, надо использовать ресурсы МВД, сотовых операторов, а также технические средства и силы."Без этого просто невозможно оперативно наладить эту работу", — констатировал столичный градоначальник.Сейчас по Москве передвигается только четверть населения, сообщил Путину Собянин. В Москве около трех миллионов человек работают на производствах, которые нельзя остановить, еще два миллиона переведены на дистанционную работу и порядка двух миллионов находятся в отпусках.Для города с 12-миллионным населением это означает, что ежедневно по нему перемещается не более четверти населения. По словам московского мэра, это оптимальный показатель.Прямую трансляцию видеоконференции совещания президента России по противодействию распространения коронавируса вел телеканал "Россия 24". На нем Путин отметил роль медиков в борьбе с эпидемией, а также предложил ряд мер по социальной поддержке населения. На поддержку медиков из федерального бюджета выделены 10 миллиардов рублей.