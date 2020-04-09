Строительство метрополитена, дорог, жилищных объектов, а также крупных объектов благоустройства не должно останавливаться из-за режима ограничений, который был введен для борьбы с распространением коронавируса, написал мэр столицы России Сергей Собянин на своей странице в личном блоге.

Строительство метрополитена, дорог, жилищных объектов, а также крупных объектов благоустройства не должно останавливаться из-за режима ограничений, который был введен для борьбы с распространением коронавируса, написал мэр столицы России Сергей Собянин на своей странице в личном блоге.Как отметил московский градоначальник, продолжение строительства имеет мультипликативный эффект, поскольку за счет поддержания производства комплектующих и строительных материалов сохраняется миллион рабочих мест в столице и по всей стране.По словам мэра, вводя ограничительные меры, нельзя забывать об экономических последствиях.В текущих условиях предприятия не должны останавливать производство, поскольку предприятия пищевой, энергетической, оборонной, научной и других отраслей обеспечивают нормальное функционирование городской инфраструктуры, а также создают заделы на будущее, отметил Собянин.По его мнению, бюджетные инвестиции нельзя сокращать: они являются важнейшим инструментом поддержания экономики, а инвестиции — "залог уменьшения потерь и быстрого выхода из кризиса", подчеркнул мэр Москвы.Кроме того, Сергей Собянин сообщил, что выплаты безработным москвичам и надбавки к пособию на несовершеннолетних детей начнутся 9 апреля. По его словам, президент России Владимир Путин сделал соответствующее объявление 8 апреля, а все подготовительные работы власти Москвы уже провели.