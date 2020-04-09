Сегодня в результате происшествия на железнодорожном переезде пострадал автомобилист.

Ежегодно нарушения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов приводит к трагическим последствиям. По статистике главной причиной ДТП на переездах является невнимательность водителей транспортных средств, и нарушение ими правил дорожного движения.Руководство ОАО «РЖД» обеспокоено сложившейся ситуацией с обеспечением безопасности движения на железнодорожных переездах.На территории нашей области также не обходится без происшествий.Сегодня, 9 апреля 2020 года в 01.35 на улице Первомайская поселка Добрятино Гусь-Хрустального района произошло происшествие на железнодорожном переезде. По предварительной информации, водитель автомобиля Ситроен С5, житель Гусь-Хрустального района 1985 года рождения, проехал регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, в результате совершил столкновение с электровозом ВЛ-80. Водитель автомобиля госпитализирован в медицинское учреждение.Ранее, ночью 14 марта, трагедия произошла в Киржачском районе. По предварительным данным, на 15 километре автодороги Кольчугино-Киржач водитель автомобиля Хендай-Солярис выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с железнодорожным подвижным составом, который двигался от станции г. Кинешма в направлении г. Москва. В результате столкновения автомобиля с поездом двое мужчин, находившихся в автомобиле Хендай, от полученных травм скончались до приезда Скорой помощи, а три пассажирки госпитализированы в больницу.Добиться исключения происшествий на железнодорожных переездах можно лишь совместными усилиями. Представители железной дороги оснащают переезды различными техническими устройствами, предназначенными для предотвращения случаев ДТП, а также ежемесячно проводят разъяснительные беседы с водителями автотранспортных предприятий.Сотрудники Госавтоинспекции, в свою очередь, продолжат проводить профилактические мероприятия, а автомобилистам необходимо быть предельно внимательными при проезде любого железнодорожного переезда, даже тех, по которым поезда ходят редко.