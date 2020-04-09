Злоумышленник повредил один автомобиль из хулиганских побуждений, после чего пламя перекинулось на соседние машины...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Алексеевский совместно с коллегами из УВД по СВАО задержали мужчину, подозреваемого в поджоге четырех иномарок», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение о поджоге транспортного средства марки «Мини Купер» во дворе дома на улице Проспект мира.Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Алексеевский установили, что произошло возгорание четырех автомобилей.В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 36-летний ранее судимый житель столицы. Установлено, что злоумышленник повредил один автомобиль из хулиганских побуждений, после чего пламя перекинулось на соседние машины. Материальный ущерб составил более 3 миллионов рублей.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29