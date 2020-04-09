Уже в первую декаду апреля 2020 года в России появится первая тест-система на антитела к коронавирусу COVID-19. На ком ее уже испытали? Есть ли у нас иммунитет к COVID-19, какие последствия оставляет инфекция, и можно ли заразиться повторно? На эти и другие вопросы, которые волнуют сегодня без преувеличения каждого, нашей программе ответила глава Роспотребнадзора.

Уже в первую декаду апреля 2020 года в России появится первая тест-система на антитела к коронавирусу COVID-19. На ком ее уже испытали? Есть ли у нас иммунитет к COVID-19, какие последствия оставляет инфекция, и можно ли заразиться повторно? На эти и другие вопросы, которые волнуют сегодня без преувеличения каждого, нашей программе ответила глава Роспотребнадзора. Сразу после совещания, которое Владимир Путин провел с министрами и главами регионов, Анна Попова дала эксклюзивное интервью Татьяне Ремезовой.- Что принципиально нового прозвучало на совещании относительно вашего сектора работы? И насколько регионы готовы выполнять все предписания?"Специальные полномочия руководителям субъектов налагают определенные обязательства, и решения должны приниматься в соответствии с развитием этой эпидемической ситуации. И в интересах экономики Российской Федерации в том числе, — отметила Анна Попова. — Но в первую очередь, и об этом сказал сегодня президент, забота о здоровье каждого гражданина. Забота о здоровье населения россиян должна быть основным фактором, влияющим на все управленческие решения ".- Регионы с этим согласны?"Регионы безусловно с этим согласны", — подтверждает глава Роспотребнадзора.- Расскажите о разработке тест-систем на антитела к вирусу. Кого выбирали в качестве испытуемых? Говорят, что использовали даже проводниц "Сапсана" для этого?"Пока наши исследования, которые мы в самом деле проводили вместе с Российскими железными дорогами и их медицинской службой, спасибо им, показали, что высокой иммунной прослойки на тот период, а мы делали это в начале марта, в стране нет! Поэтому режим ограничений крайне важен на сегодня! Главная задача — разорвать цепочки передачи инфекции от человека к человеку. И поэтому для того, чтобы экономика могла работать, и часть населения Российской Федерации, которая ходит на работу, которая обеспечивает экономику страны, могла это делать, все остальные, и в первую очередь люди из групп риска, должны оставаться дома. Должны сегодня оставаться и должны будут это делать еще какое-то время. К этому надо готовиться. Это нужно четко понимать. Если мы выдержим этот баланс, то мы спокойно пройдем тот период, который будет самым острым для страны", — призвала россиян Анна Попова.- Сегодня режим самоизоляции оптимален в первую очередь для групп риска. Что сегодня и происходит? То есть, пока ничего не ослабляем?"Нет, мы меняем. И в разных субъектах все по-разному: открываются производства, они работают в условиях жестких правил противоэпидемического режима. Все предприятия останавливать в стране из-за этого. Конечно же, нет".- Можно ли заболеть коронавирусом повторно?"Таких случаев не выявлено. Если человек переболел, то у него вырабатывается иммунитет. Повторно он не заболеет. Но лечение долгое", — отвечает Анна Попопва.- Что должен делать каждый человек?"Мы должны закрыть органы дыхания. Мы должны беречь свои руки, держать все в чистоте. Мы должны, безусловно, держать социальную дистанцию в полтора метра. Это минимум, который должен быть. И эти требования мы должны соблюдать и в транспорте, если приходится на работу передвигаться общественным транспортом. Но это постоянный самоконтроль. И, конечно, должны быть в чистоте все поверхности, с которыми мы можем соприкасаться на рабочем месте, в транспорте", — дает советы Анна Попова.- Когда появится система тестирования на антитела?"Она будет зарегистрирована уже в эту пятницу, 10 апреля", — с гордостью заверяет Попова.- Вирус в воздухе висит или не висит?"Независимо от того, что он виде аэрозоля вспыливается, если он осел и высох, то это уже не важно. В любом случае требования, о которых я сказала, они должны защитить человека, — подчеркивает главный санитарный врач России. — Это уже точно подтверждено мировой практикой".