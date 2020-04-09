Компания Huawei вслед за Apple выпустит фирменную кредитную карту

Компания Huawei вслед за Apple выпустит фирменную кредитную карту. Такое заявление сделал глава потребительского бизнеса Huawei Ричард Ю на пресс-конференции, посвященной запуску флагманской линейки смартфонов Huawei P40 в Китае.Huawei Card будет во много похожа на аналог от Apple, сообщает Engadget. Карта будет выпускаться и в физической, и в виртуальной форме, а все данные будут храниться в защищенной области устройства - там же, где обрабатываются мобильные платежи. Также заявлена поддержка бесконтактной оплаты с помощью NFC. Обрабатывать транзакции будет UnionPay - крупнейшая китайская платежная система.Чтобы быстрее привлечь клиентов, Huawei не будет взимать плату за обслуживание в течение первого года. Для тех, кто потратит определенную сумму через платежную функцию Huawei Pay, второй год также будет бесплатным.Дату запуска Huawei Card уточнят позднее.Apple запустила собственную кредитку в США летом прошлого года. Пользователи могут выпустить виртуальную карту Apple Card самостоятельно и за несколько минут, зайдя в приложение Wallet ("Кошелек"). Годовая процентная ставка - от 12,99 до 24,24%. За покупки начисляются 2% кэшбека, за товары, приобретенные у Apple (в том числе цифровые в App Store), возвращается 3%.При желании, пользователь может заказать себе физическую карту Apple Card, сделанную из титана. В такую кредитку встроен NFC-чип для совершения бесконтактных платежей без участия смартфона.