У переболевших COVID-19 без симптомов обнаружены поражения легких, сообщили японские ученые, изучавшие результаты компьютерной томографии заразившихся коронавирусом пассажиров круизного лайнера Diamond Princess.

У переболевших COVID-19 без симптомов обнаружены поражения легких, сообщили японские ученые, изучавшие результаты компьютерной томографии заразившихся коронавирусом пассажиров круизного лайнера Diamond Princess.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал портал Радиологического общества Северной Америки.Отмечается, что из 104 человек, подхвативших инфекцию на Diamond Princess, у 76 болезнь протекала без симптомов, но при этом у 41 из них японские врачи в легких нашли "эффект матового стекла", придя к выводу, что и в легком варианте здоровью наносится вред.Пандемия коронавируса COVID-19 охватила 184 страны. По данным Всемирной организации здравоохранения, в данный момент в мире зафиксирован 1 миллион 496 тысяч инфицированных, 319 тысяч вылечились, более 87 тысяч скончались.