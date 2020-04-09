В ряде российских регионов учебный год в школах может закончиться досрочно из-за пандемии коронавируса COVID-19. Такое право регионам предоставило Минпросвещения России. Это касается учащихся с первого по восьмой классы. Часть учебных программ при необходимости будет перенесена на следующий учебный год.

В ряде российских регионов учебный год в школах может закончиться досрочно из-за пандемии коронавируса COVID-19. Такое право регионам предоставило Минпросвещения России. Это касается учащихся с первого по восьмой классы. Часть учебных программ при необходимости будет перенесена на следующий учебный год.Учеба для них может завершиться по результатам завершенных четвертей (триместров) с учетом результатов всероссийских проверочных работ, проведенных в дистанционном формате в установленные школой сроки, сообщает ТАСС.Старшеклассники должны получить все необходимые знания для успешного освоения школьной программы и подготовки к ЕГЭ, подчеркивается в сообщении Минпросвещения.Для старшеклассников 10-11 классов будет обеспечено проведение очного Основного государственного экзамена по двум предметам. При этом для подготовки к ним должно использоваться как дистанционные технологии образования, так и уроки по предметам на федеральных телеканалах.Министерство просвещения рекомендовало выстраивать работу школ на местах в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. Если в каком-либо из российских регионах эпидемическая ситуация потребует самоизоляции, то образовательный процесс будет организован с использованием дистанционных образовательных технологий в соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными учебными планами.Если ситуация складывается благоприятно, то дети смогут вернуться в школы и продолжить обучение в обычном режиме, но с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. К ним относится сокращение числа учащихся в классах при помощи разделения класса на группы, корректировка учебных планов и предметных программ, сокращение учебного времени и преимущество освоения нового учебного материала.Перевод учеников на дистанционное образование министерство просвещения рекомендовало с 14 марта. Через четыре дня министр Сергей Кравцов продлил школьные весенние каникулы с 23 марта по 12 апреля. При этом будет организована поддержка перевода школьников на дистанционное обучение. В ряде российских школ нуждающимся ученикам временно начали раздавать ноутбуки для организации обучения на дому.