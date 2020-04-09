Уральские инженеры изобрели приспособления, которые очень важны для профилактики коронавируса. Об этом сообщает ГТРК Урал. Теперь средства запустили в производство.

Уральские инженеры изобрели приспособления, которые очень важны для профилактики коронавируса. Об этом сообщает ГТРК "Урал". Теперь средства уже запустили в производство.Одно из приспособление поможет решить проблему переноса инфекции через дверные ручки или выключатели света в общественных местах. Изобретение позволит открывать дверь и зажигать свет, не прикасаясь к предмету. Приспособление сделано при помощи 3D-печати и снабжено специальными зацепами для совершения необходимого действия, поясняет руководитель инженерного центра технопарка "Университетский" Виталий Баланчук. Другое изобретение — крючок, с помощью которого можно нести пакеты из магазина.Занимаются инженеры и производством важнейших в наше время средств спецзащиты — медицинских масок. Причем делают их многоразовыми. Изобретатели используют аддитивные технологии, при этом маски могут принимать форму лица человека, плотно прилегая и создавая барьер вирусу. Фильтром в них становится обыкновенный ватный диск. Кроме того, создают в лаборатории запасные части для аппаратов ИВЛ.