Для того чтобы оплатить госпошлину по льготному тарифу следует выполнить ряд необходимых действий...

УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве сообщает, что оплатить пошлину на государственные услуги можно со скидкой 30% при использовании сайта www.gosuslugi.ruДля того чтобы оплатить госпошлину по льготному тарифу следует выполнить ряд необходимых действий:Пройти регистрацию в Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru;Подать заявление через портал Госуслуг;Дождаться рассмотрения заявления, получить счет на оплату государственной пошлины в личном кабинете и перейти к оплате.Скидкой смогут воспользоваться только физические лица.Обратите внимание – оплатить госпошлину с 30% скидкой можно также через мобильное приложение Портала госуслуг.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18