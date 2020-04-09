В первой пятерке по общему числу заболевших коронавирусом — республика Коми. 119 человек, трое погибших. Из-за вспышки COVID-19 в республике закрыли на карантин несколько больниц.

В первой пятерке по общему числу заболевших коронавирусом — республика Коми. 119 человек, трое погибших. Из-за вспышки COVID-19 в республике закрыли на карантин несколько больниц.Центральную больницу Усинска могут закрыть на карантин — уже шестую в республике Коми. В городе двое с подозрением на коронавирус. Один из них — заведующий отделением физиотерапии Алмазбек Каримов. Он вернулся из Санкт-Петербурга и болезненный отправился лечить людей. Сейчас на самоизоляции дома."Все контакты пресечь просто невозможно, поэтому расслабиться мы не можем и не имеем права поддаваться панике", — заявил Николай Такаев, глава городского округа Усинск.Вспышка инфекции в республике, предположительно, началась с другого доктора. Заведующего первой хирургией Эжвенской больницы Сыктывкара. Дальше по цепочке, из Эжвенской больницы в республиканскую.Русина Суракова лежала там на операции. По хирургии осложнений не было, на третий после выписки день у женщины началась пневмония. Зараженная в стационаре коронавирусом, она не смогла справиться с болезнью."Появилась одышка, ее перевели в реанимационное отделение, где также персонал был абсолютно обезоружен, не было никаких средств защиты, ничего", — рассказала Гуля Роман, дочь погибшей Русины Сураковой.О том, что больницы на тот момент не были готовы, рассказывают врачи. Новый вирус застал медиков врасплох. Говорят об этом осторожно, боятся увольнений."Было достаточно тревожно принимать. Нужно было одеваться, какие-то были новые, абсолютно незнакомые действия", — говорит Николай Белоликов, инфекционист республиканской инфекционной больницы."Это как военные на войне, также и мы сейчас на передовой. Считаем себя солдатами, которые выполняют то, что нужно выполнять. Просто работаем. вот и все", — говорят врачи республиканской больницы.Эта женщина просит не показывать ее лицо и не называть имени. Она работает в Коми в республиканской больнице. Вот, что она рассказала о положении врачей и медицинских сестер, кто непосредственно работает с инфицированными."У нас не хватает средств индивидуальной защиты, у нас практически нет противочумных халатов, у нас не хватает масок и респираторов, а также дезсредств. Маски медицинские работники уже шьют сами. Скоро у нас закончатся дезсредства, что приведет к некачественной дезинфекции помещений", — рассказала женщина.Маски для врачей шьют жители города. С такой защитой медики выступают против коронавируса."Общаясь с родственницей, которая работает в одном из медучреждений республики, узнала, что у медиков положение незавидное, спецзащиты нет. Поскольку умеем шить – сшили, подарили. Хоть какая-то мелкая, но помощь", — рассказала Ирина Мироненко, швея.В стационарах не хватает врачей и медсестер. Проблемы с медицинским оборудованием."Ни кислорода, ничего, ни блайзеров, ни лекарств для астматиков. На вторые сутки родственники привезли", — говорит пациентка.У главы Ухты спросили: сколько аппаратов ИВЛ на стотысячный город, где одна из двух больниц уже на карантине? Магомед Османов замешкался."Количество аппаратов ИВЛ у нас в городе, я не отвечу. Глава республики озвучил, что у нас всего 20 аппаратов ИВЛ. Должно быть 144", — ответил он.Временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба занял пост всего неделю назад. Почему его предшественники довели до такого — разбираться будут позже. Сейчас надо спасать ситуацию."Локализуем сейчас работы по выводу пациентов с подозрением и с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции", — заявил Владимио Уйба, врио главы республики Коми.В республике сегодня 119 пациентов, зараженных коронавирусом. Чтобы выправить ситуацию, Уйба предлагает перепрофилировать стационары и укомплектовать необходимым оборудованием. До конца апреля эта задача должна быть выполнена.