В первой пятерке по общему числу заболевших коронавирусом — республика Коми. 119 человек, трое погибших. Из-за вспышки COVID-19 в республике закрыли на карантин несколько больниц.
В первой пятерке по общему числу заболевших коронавирусом — республика Коми. 119 человек, трое погибших. Из-за вспышки COVID-19 в республике закрыли на карантин несколько больниц.
Центральную больницу Усинска могут закрыть на карантин — уже шестую в республике Коми. В городе двое с подозрением на коронавирус. Один из них — заведующий отделением физиотерапии Алмазбек Каримов. Он вернулся из Санкт-Петербурга и болезненный отправился лечить людей. Сейчас на самоизоляции дома.
"Все контакты пресечь просто невозможно, поэтому расслабиться мы не можем и не имеем права поддаваться панике", — заявил Николай Такаев, глава городского округа Усинск.
Вспышка инфекции в республике, предположительно, началась с другого доктора. Заведующего первой хирургией Эжвенской больницы Сыктывкара. Дальше по цепочке, из Эжвенской больницы в республиканскую.
Русина Суракова лежала там на операции. По хирургии осложнений не было, на третий после выписки день у женщины началась пневмония. Зараженная в стационаре коронавирусом, она не смогла справиться с болезнью.
"Появилась одышка, ее перевели в реанимационное отделение, где также персонал был абсолютно обезоружен, не было никаких средств защиты, ничего", — рассказала Гуля Роман, дочь погибшей Русины Сураковой.
О том, что больницы на тот момент не были готовы, рассказывают врачи. Новый вирус застал медиков врасплох. Говорят об этом осторожно, боятся увольнений.
"Было достаточно тревожно принимать. Нужно было одеваться, какие-то были новые, абсолютно незнакомые действия", — говорит Николай Белоликов, инфекционист республиканской инфекционной больницы.
"Это как военные на войне, также и мы сейчас на передовой. Считаем себя солдатами, которые выполняют то, что нужно выполнять. Просто работаем. вот и все", — говорят врачи республиканской больницы.
Эта женщина просит не показывать ее лицо и не называть имени. Она работает в Коми в республиканской больнице. Вот, что она рассказала о положении врачей и медицинских сестер, кто непосредственно работает с инфицированными.
"У нас не хватает средств индивидуальной защиты, у нас практически нет противочумных халатов, у нас не хватает масок и респираторов, а также дезсредств. Маски медицинские работники уже шьют сами. Скоро у нас закончатся дезсредства, что приведет к некачественной дезинфекции помещений", — рассказала женщина.
Маски для врачей шьют жители города. С такой защитой медики выступают против коронавируса.
"Общаясь с родственницей, которая работает в одном из медучреждений республики, узнала, что у медиков положение незавидное, спецзащиты нет. Поскольку умеем шить – сшили, подарили. Хоть какая-то мелкая, но помощь", — рассказала Ирина Мироненко, швея.
В стационарах не хватает врачей и медсестер. Проблемы с медицинским оборудованием.
"Ни кислорода, ничего, ни блайзеров, ни лекарств для астматиков. На вторые сутки родственники привезли", — говорит пациентка.
У главы Ухты спросили: сколько аппаратов ИВЛ на стотысячный город, где одна из двух больниц уже на карантине? Магомед Османов замешкался.
"Количество аппаратов ИВЛ у нас в городе, я не отвечу. Глава республики озвучил, что у нас всего 20 аппаратов ИВЛ. Должно быть 144", — ответил он.
Временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба занял пост всего неделю назад. Почему его предшественники довели до такого — разбираться будут позже. Сейчас надо спасать ситуацию.
"Локализуем сейчас работы по выводу пациентов с подозрением и с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции", — заявил Владимио Уйба, врио главы республики Коми.
В республике сегодня 119 пациентов, зараженных коронавирусом. Чтобы выправить ситуацию, Уйба предлагает перепрофилировать стационары и укомплектовать необходимым оборудованием. До конца апреля эта задача должна быть выполнена.