Королевская испанская футбольная федерация приняла решение увековечить память пострадавших от коронавирусной инфекции COVID-19 людей из мира футбола. Об этом сообщил сайт организации.

Королевская испанская футбольная федерация приняла решение увековечить память пострадавших от коронавирусной инфекции COVID-19 людей из мира футбола. Об этом сообщил сайт организации.Мемориал будет установлен в Мадриде около штаб-квартиры RFEF​​​. Таким образом Королевская испанская футбольная федерация хочет почтить память бывшего президента "Реала" Лоренса Санса, умершего от коронавируса 21 марта.Также уточняется, что памятник посвятят не только ему, но и другим людям из футбольного мира, пострадавшим от COVID-19.