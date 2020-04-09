Аналитики подвели итоги российских продаж новых автомобилей в марте и назвали бестселлеры сегмента SUV, куда входят кроссоверы и внедорожники.

Аналитики подвели итоги российских продаж новых автомобилей в марте и назвали бестселлеры сегмента SUV, куда входят кроссоверы и внедорожники.Первом место по продажам в марте уже традиционно удержал кроссовер Hyundai Creta, продажи которого в прошедший месяц выросли на 5% и составили 6803 автомобиля, подсчитал "Автостат".На второй позиции - Toyota RAV4, продажи которого в марте скакнули в два раза и достигли 5293 проданных машины. Третье место с ростом на 14% занял Volkswagen Tiguan - его в марте купили 3568 раз.Четвертым стал Nissan Qashqai, продажи которого в марте выросли на 14% - до в 3392 экземпляров. Замкнул первую пятерку Renault Duster, чьи продажи составили 3268 машин (-8%).В десятку самых популярных SUV марта также прошли Lada 4x4 (2821 штука, -7%), Mazda CX-5 (2592 штуки, +46%), Mitsubishi Outlander (2554 шт.; -3%), Kia Sportage (2538 шт.; +4%) и Nissan X-Trail (2422 шт.; -13%).