В зоопарке Ростова-на-Дону появился на свет шетлендский пони Вилли. Информацию об этом опубликовали на официальной странице учреждения в соцсети Инстаграм. Уточняется, что в 2020 году всем появившимся здесь малышам дают имена на букву В, передает ГТРК Дон-ТР.

В зоопарке Ростова-на-Дону появился на свет шетлендский пони Вилли. Информацию об этом опубликовали на официальной странице учреждения в соцсети "Инстаграм". Уточняется, что в 2020 году всем появившимся здесь малышам дают имена на букву "В", передает ГТРК "Дон-ТР".Родители Вилли – Юнона и Пегас – также являются обитателями городского зоопарка. Отметим, что радостное событие в семье шетлендских пони случилось в конце марта. Сейчас новорожденный вместе с мамой уже начал осваивать окружающий мир.Напомним, эта необычная порода лошадей сформировалась в условиях сурового скандинавского климата на каменистых Шетлендских островах с бедной растительность. Поэтому эти пони имеют лохматую шерсть, являются неприхотливыми и очень выносливыми.