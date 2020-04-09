В Сочи проверять пропуска для передвижения будут в онлайн-режиме. Как уточняют Вести Сочи, для этого создана специальная цифровая платформа. Она позволит проверять, подлинным ли является прокуск, прямо на улицах города.

В Сочи проверять пропуска для передвижения будут в онлайн-режиме. Как уточняют "Вести Сочи", для этого создана специальная цифровая платформа. Она позволит проверять, подлинным ли является прокуск, прямо на улицах города.Заниматься этим будут представители мобильных групп, сотрудники ГИБДД, Роспотребнадзора, а также казаки. Об этом рассказали в Департаменте информатизации и связи краевой администрации. Каждый предъявляемый документ будет проверяться в единой системе учета и мониторинга пропускного режима. Причем в режиме реального времени. Если документ подлинный, гражданин сможет продолжить передвижение.Сейчас в Краснодарском крае для пешеходов и транспортных средств оформлено уже несколько тысяч пропусков. При этом заявки на получение документов продолжают поступать в муниципальные администрации.