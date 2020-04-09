По факту хищения возбуждено уголовное дело.

31 марта 2020 года в дежурную часть ОМВД России по Судогодскому району обратилась 53-летняя жительница города Владимир, которая сообщила, что из ее дачного дома, расположенного в Судогодском районе, похищена бензопила стоимостью пять тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения уголовного розыска ОМВД России по Судогодскому району был установлен подозреваемый в совершении кражи. Им оказался 38-летний ранее судимый за аналогичные преступления местный житель. С целью хищения имущества он проник в дачный дом, выставив оконные рамы на террасе. Инструмент фигурант успел продать своему знакомому, а вырученные от продажи деньги потратил на личные нужды.Следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).Санкции указанной статьи предусматривают для виновного наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.