В регионе проведено уже более 4 тысяч исследований

Из-за возросшей необходимости исследований на коронавирус во Владимирской области увеличили объёмы лабораторных тестов. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.К 9 апреля в регионе проведено уже более 4 тысяч исследований, 345 из которых были сделаны за минувшие сутки. Тестирования проводят на базе лабораторий регионального управления Роспотребнадзора, Областной клинической больницы, Городской больницы №6 г. Владимира и Муромского кожно-венерологического диспансера. В ближайшее время исследования начнут проводить в лаборатории в Покрове.Губернатор Владимир Сипягин выделил из областного бюджета 18 миллионов рублей для оборудования лабораторий всем необходимым.Напомним, что теперь тест на коронавирус будут делать всем пациентам с признаками ОРВИ, гриппа, бронхита и внебольничной пневмонии. Они рассматриваются как потенциально заражённые коронавирусом.