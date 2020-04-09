Они должны начать ездить по дорогам региона к концу апреля

Из бюджета Владимирской области было выделено 57,5 миллионов рублей на покупку 15 автомобилей «скорой» помощи класса «B». Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.Машины планируют оснастить всем необходимым оборудованием для реанимационных мероприятий и экспресс-анализов: аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами, кислородными баллонами с ингаляторами, глюкометрами, носилками и многим другим. Они должны начать ездить по дорогам региона к концу апреля.