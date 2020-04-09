Всего в регионе - 38 заболевших коронавирусом

За сутки с 8-го на 9-е апреля число заражённых коронавирусом во Владимирской области выросло на 24, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Всего в области – 38 человек с подтверждённым диагнозом.По данным ведомства, самая ужасающая статистика – в Муроме, там выявлено 10 новых случаев. Вот сколько инфицированных по состоянию на утро 9 апреля в области всего:Муром – 11 (+10 за сутки)Ковров – 9 (+5 за сутки)Кольчугино – 3 (+2 за сутки)Петушки – 5 (+1 за сутки)Гусь-Хрустальный – 1 (+1 за сутки)Судогда – 1 (+1 за сутки)Юрьев-Польский – 2 (+1 за сутки)Александров – 2 (+1 за сутки)Собинка – 1 (+1 за сутки)ЗАТО город Радужный – 1 (+1 за сутки)Владимир – 2 (не прибавилось).«Уважаемые жители области, в целях сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких, все мы должны быть особо бдительны. От сознательности каждого из нас может зависеть жизнь граждан старшего поколения, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями», - добавили в Управлении Роспотребнадзора по Владимирской области.