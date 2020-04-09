Воронежским девятиклассникам могут сократить число ОГЭ. Об этом, по информации ГТРК Воронеж, сегодня сообщил Олег Мосолов, глава областного департамента образования, науки и молодёжной политики.

Воронежским девятиклассникам могут сократить число ОГЭ. Об этом, по информации ГТРК "Воронеж", сегодня сообщил Олег Мосолов, глава областного департамента образования, науки и молодёжной политики.Сейчас обсуждается возможность уменьшить вдвое количество обязательных экзаменов — оставить только русский язык и математику. Сдачу еще двух — предметов по выбору — могут оменить. Связано это с тем, все учащиеся перешли на дистанционное обучение из-за распространения коронавирусной инфекции, и их подготовка к экзаменационным испытаниям становится менее эффективной.Расписание Всероссийских проверочных работ будут утверждать сами школы. Вероятно, они состоятся в мае и пройдут в дистанционном режиме. По этому вопросу окончательное решение еще не принято.Что касается ЕГЭ, здесь пока никаких новых изменений не планируется. Как уже сообщалось, экзамены должны начаться 8 июня, причем в традиционном очном формате. Ранее стало известно, что сроки сдачи вступительных экзаменов в вузы по решению Минобрнауки тоже перенесены и могут меняться в зависимости от ЕГЭ.Олег Мосолов сообщил также, что родителям воронежских школьников будет выдана компенсация за горячее питание. Сейчас лишь в одном городе региона работают дежурные группы.