В студии Прямого эфира приглашенные эксперты ответили на главные вопросы о коронавирусе и развенчали популярные мифы. Какие правила необходимо соблюдать, чтобы точно не заразиться?

Число зараженных коронавирусом в мире почти достигло отметки в полтора миллиона. В китайском Ухане, где был зафиксирован первый пациент с инфекцией, все возвращается к нормальной жизни. При этом сохраняются меры профилактики: граждане обязаны носить маски, на входе в общественные места у людей проверяют температуру, перемещаться по городу можно при наличии специального пропуска.Доктор Александр Мясников заявил в "Прямом эфире", что ситуация в России скоро нормализуется. По его словам, любая инфекция протекает по своим законам. Кроме того, коронавирус на 75 процентов похож на предыдущие инфекции. Врач еще раз отметил, что ради сохранения здоровья необходимо соблюдать самоизоляцию — другого метода борьбы с вирусом не существует.На карантине отметила юбилей народная артистка России и композитор Людмила Лядова — ей исполнилось 95 лет. По словам знаменитой пианистки, время дома она проводит с пользой. Из-за сложившейся ситуации Людмиле Лядовой пришлось отказаться от участия в концерте. При этом артистка отметила, что сейчас главное не унывать и держать себя в форме, поскольку это очень важно.В студии "Прямого эфира" приглашенные эксперты ответили на самые популярные вопросы о коронавирусе. Например, было рассказано, действительно ли курильщики больше подвержены заболеванию. Кроме того, был развенчан миф об обеззараживающем эффекте алкоголя.Инфекционист Владимир Никифоров рассказал, насколько долго вирус может держаться в воздухе. По его словам, инфекция в конечном итоге оседает.Также людей беспокоит, может ли коронавирус передаваться от животного к человеку. Кроме того, недавно появилось предположение, согласно которому собаки способны диагностировать заболевание раньше медиков.Биолог Станислав Полозов отметил, что животные являются отличными природными анализаторами. Они реагируют на присутствие вируса в организме человека, даже когда отсутствуют внешние признаки заболевания.Как тысячи иностранных студентов оказались закрытыми в своих московских общежитиях? Чем занимаются звезды на карантине? Какие правила необходимо соблюдать, чтобы точно не заразиться коронавирусом? В "Прямом эфире" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1" назвали главные правила, следуя которым можно защититься от коварной инфекции.