Жителя Ульяновской области осудили за распространение недостоверной информации о количестве зараженных коронавирусом в регионе. Он получил административный штраф в 30 тысяч рублей. Аналогичные дела сейчас возбуждаются по всей России.

Жителя Ульяновской области осудили за распространение недостоверной информации о количестве зараженных коронавирусом в регионе. Он получил административный штраф в 30 тысяч рублей. Аналогичные дела сейчас возбуждаются по всей России.В часовом монологе ведущая объясняет: коронавирус придумали арабы, доработали китайцы и якобы медики специально заражают людей. Теперь авторов этого ролика обвиняют в распространении недостоверной информации. Хотели просмотров, а стали фигурантами уголовного дела.За свои слова бурятскому паникеру тоже придется ответить. Он уже извинился публично, правда, в кабинете следователей. Его пост о массовом заражении, которое якобы скрывают республиканские врачи, увидели десятки тысяч человек. Аудитория побольше, чем у региональных СМИ."Большинство граждан, которых привлекают, говорят, что это было сделано в шутку. Им просто было скучно, они сидели дома и решили, что это такой забавный метод провести время. Но, извините, когда после вашей шутки, практически весь город поднимается на уши — это не так безобидно", — говорит Екатерина Мизулина.Эти слухи разлетаются быстрее самого вируса, предупреждают эксперты. Безобидной шуткой или глупостью объяснишь далеко не все такие публикации. Некоторые больше похоже на преднамеренную дезинформацию. Одинаковые истории чуть ли не одновременно всплывают сразу в нескольких регионах."В девяти субъектах следственными органами СК проводятся процессуальные проверки в связи с распространением ложных сведений. В их числе Москва, Самарская, Тверская и ряд других регионов", — говорит официальный представитель СКР Светлана Петренко.Первое уголовное дело по новой статье за фейковые новости возбудили в Санкт-Петербурге. Местная активистка в социальных сетях опубликовала самый популярный сегодня фейк. Мол, у пациента нашли коронавирус, отпустили домой и ничего не сделали.Здесь же разбираются и с другой публикацией. Фотографию с военной техникой на учениях выдали за карантинный пост. Новость напугала даже местных депутатов."Очевидно, что создатели фейков оригинальностью не отличаются и выдают очень похожие по содержанию материалы, в которых меняется только привязка к местности. Генеральная прокуратура ежедневно выявляет такие фейки и принимает меры по ограничению к доступу Интернет-ресурсам", — говорит заместитель начальника управления взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Андрей Иванов.По данным экспертов, только в социальных сетях каждый день появляются сотни таких публикаций. Вирусные в прямом и переносном смысле. Самые популярные сюжеты — о массовых жертвах. Звучат устрашающе, набирают сотни просмотров, лайков и гарантируют резонанс.Автослесарь из Екатеринбурга объясняет: заскучал на рабочем месте и стал рассылать всем пугающие сообщения о сотнях умерших в городских моргах. Однако одними извинениями вряд ли отделается.Эпидемию коронавируса уже сравнивают с необъявленный войной, а значит с паникеров теперь особый спрос.