Мужчины совершили несколько краж из магазинов на территории Петушинского района.

Следователями ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимых 46- и 49- летних жителей Московской области. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).Предварительным следствием установлено, что в июле 2018 года обвиняемые, находясь в торговом зале супермаркета поселка Вольгинский, совершили кражу 10 бутылок элитного алкоголя. В этот же день мужчины похитили из другого сетевого магазина две банки кофе и 5 бутылок алкоголя. Фигуранты прятали похищенное под одежду, прикрывая друг друга, и беспрепятственно проходили через кассу.Сотрудниками полиции были изучены записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговых залах супермаркетов. Выяснилось, что в обоих случаях к совершению преступлений причастны одни и те же граждане.Предполагаемые злоумышленники были задержаны полицейскими в ходе проведения оперативных мероприятий и дали признательными показания.Частью похищенного они расплатились за услуги такси, остальное оставили для личного употребления.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.