Звезда сериала Закон и порядок и фильма Девятые врата, актер Аллен Гарфилд умер в американском Лос-Анджелеса из-за коронавируса. Ему было 80 лет, сообщает О смерти Гарфилда сообщила его ..

Звезда сериала "Закон и порядок" и фильма "Девятые врата", актер Аллен Гарфилд умер в американском Лос-Анджелеса из-за коронавируса. Ему было 80 лет, сообщаетО смерти Гарфилда сообщила его коллега по телесериалу "Нэшвилл" Рони Блэкли. Позже эту информацию подтвердила и сестра погибшего – Лоис Гурвиц. Стоит отметить, что Гарфилда не "уложили" даже два инсульта, последний из которых он перенес в 2004 году. За свою карьеру Аллен сыграл в более чем сотне фильмов и сериалов.