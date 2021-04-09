Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

На пожаре в деревне Кесово Меленковского района погибло 80 животных. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.В 14:10 9 апреля в спасательное ведомство поступило сообщение о пожаре на животноводческой ферме. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений огонь успел распространиться по всей площади деревянного здания. Пожарные оперативно потушили пламя на площади 800 квадратных метров.В результате ЧП погибли: 31 голова рогатого скота,16 свиней, 33 птицы.К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники и 24 человека личного состава. Дознаватели устанавливают причину трагедии.