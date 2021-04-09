Без преувеличения можно сказать, что Владимирская область тесно связана с покорением космоса. В Вязниках родился летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза Валерий Кубасов. А наш

Без преувеличения можно сказать, что Владимирская область тесно связана с покорением космоса. В Вязниках родился летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза Валерий Кубасов. А наш земляк — ковровчанин Игорь Яцунский — на простой логарифмической линейке рассчитал траекторию полёта космического корабля «Восток», на котором совершил свой первый полёт в космос Юрий Гагарин. Алексей Говырин, депутат областного Законодательного