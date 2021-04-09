Экс-губернатор Ренат Чагаев, который курировал при Светлане Орловой строительство в области, обвиняется в получении взятки по статье 290 части 5. Об этом 6 каналу рассказали в региональном

Экс-губернатор Ренат Чагаев, который курировал при Светлане Орловой строительство в области, обвиняется в получении взятки по статье 290 части 5. Об этом 6 каналу рассказали в региональном Следкоме. В Октябрьском райсуде в данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения Ренату Чагаеву. Новость дополняется.