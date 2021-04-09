Бывший вице-губернатор Ренат Чагаев, который курировал при Светлане Орловой строительство в области, обвиняется в получении взятки по статье 290 части 5. Об этом 6 каналу рассказали в

Бывший вице-губернатор Ренат Чагаев, который курировал при Светлане Орловой строительство в области, обвиняется в получении взятки по статье 290 части 5. Об этом 6 каналу рассказали в региональном Следкоме. Уголовное дело региональный Следком возбудил по материалам ФСБ. Октябрьский райсуд избрал меру пресечения Ренату Чагаеву. Следователь по особо важным делам регионального Следкома просил суд взять под