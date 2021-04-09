Он доставлен в Октябрьский районный суд Владимира для избрания меры пресечения.

Бывший вице-губернатор Владимирской области по строительству Ренат Чагаев задержан и является фигурантом уголовного дела по статье о получении взятки. Об этом сообщает . Он доставлен в Октябрьский районный суд Владимира для избрания меры пресечения.Чагаев был назначен на должность вице-губернатора Владимирской области по строительству в сентябре 2016 года губернатором Светланой Орловой, он оставил свой пост осенью 2018 года, когда область возглавил Владимир Сипягин. До строительной отрасли Чагаев курировал в администрации региона вопросы развития предпринимательства.