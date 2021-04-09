Он получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере 1 миллион рублей.

В Октябрьский районный суд города Владимира поступило постановление следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области о возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чагаева Р.Б., обвиняемого в получении взятки в крупном размере.Органами предварительного следствия Чагаев обвиняется в том, что в 2018 году, занимая должность заместителя губернатора Владимирской области, получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере 1 000 000 рублей за принятие решений в пользу указанной организации и подписание актов выполненных работ по договору реконструкции и завершения строительства объекта на территории Владимирской области.Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Владимирской области. 9 апреля 2021 года постановлением Октябрьского районного суда города Владимира ходатайство следователя удовлетворено. Обвиняемому Чагаеву Р.Б. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, а именно по 7 июня 2021 года включительно.