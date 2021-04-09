В СИЗО он пробудет до 7 июня 2021 года.

Октябрьский районный суд на два месяца арестовал бывшего вице-губернатора Владимирской области , подозреваемого во взятке.По версии следствия, экс-замглавы региона получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере 1 млн рублей за подписание актов выполненных работ по реконструкции и завершению строительства одного из объектов на территории области.Уголовное дело в его отношении возбуждено по материалам УФСБ. В СИЗО он пробудет до 7 июня 2021 года.