Безопасно ли питаться в школьных столовых Владимира? Что об этом думают представители Роспотребнадзора, родители и сами дети. Как выясняется, довольны школьники далеко не всем. Но волнует их

Безопасно ли питаться в школьных столовых Владимира? Что об этом думают представители Роспотребнадзора, родители и сами дети. Как выясняется, довольны школьники далеко не всем. Но волнует их не качество продуктов, а разноообразие в меню и вкус самих блюд. Манная каша с комочками – не в прошлом, а хотелось бы побольше запеканки или пиццу – не