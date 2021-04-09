Трагедия случилась вчера поздно вечером у села Андреевское.

Трагедия случилась вчера поздно вечером у села Андреевское.Как написали очевидцы в соцсетях, "на Александровской трассе жуткая авария с летальным исходом около с. Андреевское с участием 3 машин "Матиз", "Веста" и 14-я модель ВАЗ. 14-ю разорвало пополам". Был и четвертый автомобиль - "Рено" - который врезался в создавшуюся пробку.Было остановлено движение по трассе в обе стороны.По предварительным данным ГБДД, за рулем "Матиз" была 23-летняя девушка, в которую около 21 часа врезался на выехавшей на встречную полосу "Весте" 24-летний мужчина. Ехавший с ним пассажир погиб. Остальные водители и пассажиры, попавшие в ту же аварию, с травмами помещены в больницу.