Детский отдых в оздоровительных лагерях. Через 2 месяца свои двери откроют муниципальные детские центры отдыха «Дружба» и «Икар». Что важно знать и как собрать ребёнка в длительное и

Детский отдых в оздоровительных лагерях. Через 2 месяца свои двери откроют муниципальные детские центры отдыха «Дружба» и «Икар». Что важно знать и как собрать ребёнка в длительное и увлекательное путешествие. На эту тему сегодня беседуем с Олег Медведев, исполняющий обязанности начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Владимира и Виктор Мазник,