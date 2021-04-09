Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев принял участие в заседании первых лиц субъектов Дальневосточного федерального округа (ДФО). Большую часть времени политики обсудили строительство жилья.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев принял участие в заседании первых лиц субъектов Дальневосточного федерального округа (ДФО). Большую часть времени политики обсудили строительство жилья.На совещании выступали и полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, и губернатор Еврейского автономного округа Ростислав Гольдштейн.Врио главы Хабаровского края отметил, что в регионе успешно реализуется проект "Дом дальневосточника". Система индивидуального деревянного домостроения в промышленных масштабах зародилась в крае из-за наличия большого лесного фонда. Такое жилье возводится по несложной, но надежной технологии, причем достаточно быстро. Его стоимость ниже, чем при использовании панелей, блоков или кирпича.Благодаря современным технологиям риск возникновения пожара в таких домах сводится к минимуму. По мнению Дегтярева, при имеющихся производственных мощностей возможно наладить строительство и выпуск до 10 тысяч домов в год – как в Хабаровском крае, так и в соседних регионах.Помимо этого, Дегтярев предложил распространить режим ТОР на территории комплексной застройкиДальневосточного федерального округа. Врио главы региона считает, что их можно стимулировать через создание за бюджетный счет необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры.