Во Владимирской области заканчивается ликвидация последствий из-за разлитого мазута.

Во время весенне-летнего периода РЖД проведет заключительный этап, включающий в себя внесение биопрепаратов в почву и посев травы с деревьями. Первое внесение произойдет в начале мая, когда температура будет положительной на постоянной основе. Всего запланировано 3 орошения. После них на участке посеют 45 кг травы и посадят деревья, что поможет восстановить почвенно-растительный покров.Напомним, крушение грузового состава в ноябре 2020 года на станции «Новки-1» в Камешковском районе. Сошли с рельсов 10 цистерн с мазутом. В результате аварии .