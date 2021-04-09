Во Владимирской области ситуация с лекарствами остается сложной. Напомним, в начале года из-за новой системы закупки случился коллапс с выдачей пациентам необходимых препаратов.

Во Владимирской области ситуация с лекарствами остается сложной. Напомним, в начале года из-за новой системы закупки случился коллапс с выдачей пациентам необходимых препаратов.Сейчас закупочный процесс продолжается, но медленно. По закону в самом начале берется минимальная цена, но она фиксируется на момент регистрации, а не проведения торгов, из-за чего никто не хочет работать в убыток.В наличии есть аналоги, но люди отказываются от них под предлогом побочных эффектов. Вопрос - на особом контроле у общественников и депутатов. Депутат Госдумы Игорь Игошин после встречи с новым руководителем областного аптечного склада направил запрос в Минздрав , почему при торгах учитывается не текущая стоимость , а цена пяти- , а то и десятилетней давности . Он уверен , что официальный ответ ускорит процедуру расторговки и исключит претензии со стороны надзорных ведомств. И что , в конечном счете , ускорит доставку необходимых препаратов.