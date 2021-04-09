Каждый год в жюри и экспертный совете присутствуют признанные авторитеты в различных областях моды, искусства, театра и кино, телевидения и шоу-бизнеса.

Коллектив Натальи Рязановой, модельера детской одежды из Владимира, с новой коллекцией выиграли в номинации "Самая смелая коллекция" в национальной премии "Kids Fashion Awards".Гостей и участников ждали сказочная атмосфера, красная дорожка и интервью - всё как у взрослых моделей. Каждый год в жюри и экспертный совете присутствуют признанные авторитеты в различных областях моды, искусства, театра и кино, телевидения и шоу-бизнеса. Состоялась премьера кутюрного показа-фильма "По сказочным тропам" с участием бренда Вячеслава Зайцева. Вместе с моделями в показе участвовали герои фильма.