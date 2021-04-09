Предупреждают сотрудники МЧС.

Предупреждают сотрудники МЧС.С 1 апреля выход на лед запрещен. Сейчас у берегов водоемов образовываются промоины и затоны, толщина льда варьируется от 50 до 80 см, становится рыхлым. И хотя рыбаков на водоемах стало гораздо меньше, есть смельчаки , которые пренебрегают опасностью. Во время рейда спасатели выявили одного такого рыбака . Ему напомнили, что нарушение запрета о выходе на лед грозит штрафом.Виталий Дургаев, инспектор ГИМС:- Если взять середину, то там толщина льда доходит до 50 сантиметров, Если у берега, то мы уже видим, что промывы стоят , где-то примерно сантиметров 30. Так как земля нагревается и происходит таяние льда и так же когда температура воздуха более нуля градусов - более трех дней , то толщина льда сразу теряет свою прочность на двадцать процентов. Прочный лёд, он синий. А если мы сейчас посмотрим, то лёд у нас серый - это самый опасный лёд.