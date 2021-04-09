Ленинский райсуд приговорил его к 2,5 годам колонии.

Ленинский районный суд приговорил жителя Башкортостана к 2,5 годам колонии за мошенничество в крупном размере.Мужчина решил «развести» в соцсетях на деньги уроженца Владимира. Он зарегистрировал фэйковый аккаунт «ВКонтакте», поставил на аватарку фото незнакомой девушки и начал переписку с владимирцем.Прикидываясь девушкой, с мая по июнь 22-летний злоумышленник выманил у собеседника более 600 тысяч рублей под предлогом оплаты проезда к месту встречи, решения личных проблем и даже благотворительности.Потерпевший заподозрил неладное и обратился в полицию. Мошенника задержали. Он признал свою вину и вернул ухажеру 300 тысяч рублей.В результате, кроме срока за «мошенничество в крупном размере» осуждённый обязан вернуть жертве ещё более 300 тысяч рублей.