Гидрометцентр России прогнозирует значительное потепление в Москве на выходных. Погода будет практически летней. В субботу воздух прогреется до 12-14 градусов тепла, на небе будет ..

Гидрометцентр России прогнозирует значительное потепление в Москве на выходных. Погода будет практически летней.В субботу воздух прогреется до 12-14 градусов тепла, на небе будет переменная облачность. Уже на следующий день столбики термометров поднимутся до 15-17 градусов Цельсия и подует тёплый юго-западный ветер, а ко вторнику температура может достигнуть 20 градусов тепла, сообщает .