Брандспойт, развёрнутый в коридоре перед проходной, недвусмысленно намекал, что на Анопинском стекольном заводе 5 апреля будет жарко. Произошедшее превзошло все ожидания – у входа на ..

Брандспойт, развёрнутый в коридоре перед проходной, недвусмысленно намекал, что на Анопинском стекольном заводе 5 апреля будет жарко. Произошедшее превзошло все ожидания – у входа на предприятие топлились неизвестные, которые, вероятно, пытались проникнуть внутрь.ПредысторияСтав банкротом, ООО «РАСКО» заложило ББР-банку имущество, расположенное в производственных цехах. Их долг выкупила компания «Экспо Гласс», которая наладила выпуск продукции. Завод задышал по-новому, но нездоровая ситуация вокруг него сохраняется и по сей день.Как сообщили в ООО «Экспо Гласс», конце марта ББР-банк вернул назад один из платежей по долгам «РАСКО» с пометкой, что 31 марта они проданы фирме «ТК Сибирь-Ойл». Более того, якобы, с «Экспо Гласс» расторгнут договор аренды, а вместо компании Александра Смирнова на завод должно зайти ООО «Новое стекло» из Новосибирска.Листовку с похожей информацией неизвестные распространили в начале апреля среди работников предприятия, которые обратились в редакцию с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.В ней так и сказано:«Новое стекло» поможет «РАСКО» закрыть вопросы с кредиторами и начать развивать Анопинский завод. Также «Новое стекло» не имеет отношения к Виталию Миронову и его команде, примет всех сотрудников на работу по бессрочным договорам, обеспечит социальный пакет и предлагает людям перейти из «Экспо Гласс» к ним на работу», - указано в распространённом среди трудового коллектива материале.Судный деньИтак, 5 апреля по адресу Почтовая, 32 собралось несколько десятков человек. С одной стороны - действующий арендатор – ООО «Экспо Гласс», который опровергает сведения о расторжении договора аренды. Со второй – ООО «Новое стекло», якобы, новый арендатор, а также люди, которые назвали себя представителями фирмы «ТК Сибирь-Ойл» и заверили, что являются взыскателем долгов «РАСКО».На встрече присутствовали адвокаты, служба безопасности «Экспо Гласс» и «группа поддержки», состоящая из абсолютно посторонних людей, которые настаивали на присутствии на территории завода.Приехал и действующий директор «РАСКО» Андрей Евстигнеев, назначенный ответственным хранителем имущества предприятия.«Разбавил» присутствие хозяйствующих субъектов приезд судебных приставов. Выяснилось, что «ТК Сибирь-Ойл» направило в адрес Службы ходатайство о необходимости проверить сохранность вверенных ей, по мнению «сибиряков», активов. ФССП удовлетворило просьбу организации и шесть представителей постучались в дверь завода с постановлением о проведении проверки.«На основании чего проводится проверка? На основании ходатайства? Здесь нет имущества «ТК Сибирь-Ойл». Здесь имущество «РАСКО», которое арендует «Экспо Гласс». У нас есть все решения судов. Мы готовы их предоставить», - пояснили приставам адвокаты компании-арендатора.Юристы добавили, что арендатор не был уведомлён о проверке, а завтра, 6 апреля, на завод приедет директор «Экспо Гласс» Александр Смирнов и, возможно, есть смысл для объективности дождаться его присутствия?«Перед нами стоит задача отчитаться сегодня. Вы можете не пускать людей, которые стоят у проходной на территорию, но мы должны начать процедуру», - отметила судебный пристав-исполнитель Елена Короткова.Между тем, непрошенные гости, расположившиеся за забором, продолжали трепать нервы жителям Анопино. Внутрь завода пустили лишь шестерых представителей ФССП. Остальных собравшихся охрана отсекла на проходной.Между тем, осмотр цехов легитимен лишь в присутствии представителя ООО «РАСКО», который 5 апреля был на заводе в единственном числе. Имеется в виду действующий директор ООО - Андрей Евстигнеев. Интересно, что в последний раз сверка имущества продлилась 20 часов, а проходила тремя группами. Теперь, с учётом того, что от «РАСКО» присутствует лишь один человек, возможна работа только одной группы.«В противном случае, если при осмотре не присутствовал представитель ответственного хранителя, результаты этой кропотливой деятельности можно будет обжаловать», - подчеркнули адвокаты «Экспо Гласс».РазвязкаПока стороны улаживали технические детали, стоящие на улице люди, вызвали наряд полиции. Сотрудники МВД приехали на место, уточнили у представителей ФССП законность процедуры и вернулись на базу.Примечательно, что руководитель «РАСКО» Андрей Евстигнеев, видимо, не был заинтересован в проверке и отказался бродить по цехам. Приставы зафиксировали факт отказа и составили соответствующий акт, после чего уличные зеваки, а также именовавшие себя новыми арендаторами представители «Нового стекла» отправилась восвояси, а приставы - на службу.Добавим, что никто так и не представил документов о том, что аренда с «Экспо Гласс» расторгнута, долг переуступлен другой фирме, а новым ответственным хранителем назначено ООО «Новое стекло», либо другое лицо, а не Андрей Евстигнеев.По крайней мере, сотрудники ФССП согласились с фактом того, что присутствовать на осмотре должен лишь представитель ООО «РАСКО» и ответственным хранителем имущества называли именно его.Интересно, что сразу после того, как подозрительные личности узнали о том, что приставы не намерены настаивать на их появлении в цехах и проверки не будет, быстро ретировались из посёлка. В свою очередь, редакция «33Live.Ru» продолжает следить за развитием ситуации. Следите за нашими публикациями.