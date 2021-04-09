Приближается день космонавтики. 12-го апреля 1961-го года Юрий Гагарин на корабле Восток вышел на орбиту Земли. А в марте 68-го года первого космонавта планеты не стало. Он разбился во время учебного полета в Киржачском районе Владимирской области.

Приближается день космонавтики. 12-го апреля 1961-го года Юрий Гагарин на корабле "Восток" вышел на орбиту Земли. А в марте 68-го года первого космонавта планеты не стало. Он разбился во время учебного полета в Киржачском районе Владимирской области. На месте гибели Гагарина планируется установить новый монумент, каким он будет , расскажет Александр Сыпченко.На этом кольце из лабрадорита у подножия 16 метровой стелы - всегда свежие цветы. Мемориал на месте гибели двух Героев Советского Союза Юрия Гагарина и Владимира Серегина почти 50 лет притягивает туристов со всех стран мира. Эта сухая береза - тоже памятник , ее во время падения срезал МИГ-15. Каждый кусочек киржачской земли хранит память о первом космонавте мира , считает Наталья Емельянова. Приехать сюда со своей семьей она мечтала несколько летНаталья Емельянова, пенсионерка:- Наше молодое поколение должно знать нашу историю и такую славную дату как полет первого человека в космос, скоро 60-летие со дня этого полета и поэтому я привезла сюда внука, чтобы он увидел все это.Еще недавно в нескольких десятках метров от мемориала располагался гостевой домик с книгами, личными вещами Гагарина и редкими фотодокументами , которые заведующий комплексом Дмитрий Минаев собирал всю жизнь. Сейчас о музейной комнате напоминает только фундамент .Дмитрий Минаев, заведующий мемориальным комплексом:- Сгорел к сожалению гостевой домик космонавтов и сейчас после экскурсии, как раньше мы на детишек заведем, поиграем с ними в викторину, чайком напоим если концерт, то сейчас детишек завести некуда.Точная копия самолета, на котором разбились летчики сейчас снята с постамента. МИГ-15, который терпит крушение, решено заменить идущим на взлет истребителем МиГ-29. Его установят уже летом этого года. Идея принадлежит человеку, первому вышедшему в открытый космос - Алексею Леонову. Он видел в этом некий образ надежды. Сюда он приезжал каждый год. И мечтал о создании в Новоселово музея первых космонавтов. Но средства так и не были выделены. Активисты ОНФ сейчас добиваются решения вопроса уже на федеральном уровне. Минкульт и Ростуризм просто обязаны реконструировать мемориал в год 60-летия космонавтики, говорит сопредседатель ОНФ Владимирской области Федор Лавров.Федор Лавров, сопредседатель ОНФ Владимирской области:- Сюда ведь можно делать экскурсии, а для того чтобы люди посещали нужно это место превратить в памятник, чтобы можно было отдохнуть посмотреть, прогуляться на территории.В память о друзьях Гагарине и Серегине Алексей Леонов написал икону. На ней Земля изображена такой , какой ее видят космонавты. Икону он подарил местному храму , который жители называют космическим . Изображения героев неба здесь соседствуют с православными святыми.Александр Сыпченко