Ущерб от разлива нефтепродуктов Росприроднадзор оценил в 32,5 млн рублей.

В весенне-летний период на месте поезда с нефтепродуктами у станции Новки-1 РЖД завершит биологический этап ликвидации последствий ЧП.Биопрепараты и удобрения вносятся внутрь почвы. Происходит посев многолетних трав и высадка деревьев.Как сообщили в пресс-службе РЖД, в начале мая грунт обработают биопрепаратом нефтеокисляющего действия из смеси культур микроорганизмов. Планируется, что это поможет в переработке остатков мазута. Всего ожидается три этапа орошения. Для восстановления почвенно-растительного покрова на площади загрязнения посеют 45 килограммов многолетних трав и деревьев.«Также это защитит территорию от водной и ветровой эрозии», - заверили в РЖД.Ущерб от разлива нефтепродуктов Росприроднадзор в 32,5 млн рублей.Напомним, что 16 ноября в 14:07 на перегоне Новки-1 – Тереховицы с путей сошли 35 из 54 вагонов ж/д состава. В результате произошедшего погиб 51-летний дорожный мастер. Возбуждено уголовное дело.